МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу в основном растут после выхода макроэкономической статистики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.05 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,28%, до 27816,52 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — коррекционно снижался на 0,03%, до 11261,56 пункта, после установления рекорда накануне, индекс широкого рынка S&P 500 — рос на 0,02%, до 3386,26 пункта.

Американские инвесторы с оптимизмом встретили новую макроэкономическую статистику. Так, исследовательская организация Markit Economics ранее в пятницу сообщила, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) США, по предварительной оценке, в августе вырос до 54,7 пункта с 50,3 пункта в июле, что стало максимумом за полтора года.

Кроме того, количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июле подскочило на 24,7% по сравнению с показателем июня — до 5,86 миллиона.

Индекс NASDAQ тем временем незначительно снижается после того, как в четверг он снова обновил рекорд, достигнув максимальной отметки в 11283,62 пункта, благодаря росту цены на акции Tesla на 6%, которые сейчас снова дорожают, на 2,5%.