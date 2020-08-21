МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Белорусский рубль менее чем за месяц потерял к доллару более 6% на фоне событий в стране, где после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, проходят массовые акции протеста оппозиции.

Впрочем, пока это не идет ни в какое сравнение, например, с трехкратной девальвацией украинской гривны в 2014-2015 годах, отметил РИА Новости Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

Ослабление белорусской валюты можно разбить на два этапа. С 27 июля по 19 августа она подешевела на форексе более чем на 3%. При этом доллар вырос с 2,39 белорусского рубля до 2,47 рубля. Однако во второй половине этой недели рост доллара ускорился, и белорусский рубль потерял еще около 3%, а валюта США подскочила почти до 2,55 белорусского рубля.

Нацвалюта Белоруссии в этом году движется по той же траектории, что другие валюты СНГ, рассуждает Емельянов. После мартовского обвала, когда они теряли более 20% в моменте, был период частичного отката доллара вниз, который остановился в середине лета, еще до проведения выборов в Белоруссии, говорит он.

"В конце июля белорусский рубль пошел на вторую волну девальвации. Ее пик роста пришелся на последнюю неделю июля и первую августа. С четверга, 20 августа мы наблюдаем новый взлет доллара к рублю РБ — на 3% всего за двое суток. Такими темпами мы вполне можем увидеть доллар выше 2,66 белорусского рубля, куда он поднимался пока лишь однажды – в самые обвальные дни марта. Если ситуация станет неуправляемой, то и 3 рубля за доллар не предел, а это почти +20% к текущим значениям", — рассуждает Емельянов.

Впрочем, это пока не идет ни в какое сравнение с украинскими событиями 2014-2015 годов, когда доллар к гривне подскакивал на 230% и более, резюмировал аналитик компании "Фридом финанс".