МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу вечером растет по отношению к другим основным мировым валютам, инвесторы отыгрывают макростатистику из США, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.30 мск курс евро к доллару снижается до 1,1774 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1859 доллара за евро, курс доллара к иене — растёт до 106,05 иены со 105,79 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,6%, до 93,35 пункта.

Оптимизм инвесторов в отношении перспектив восстановления крупнейшей мировой экономики подкрепила макростатистика. Так, исследовательская организация Markit Economics ранее в пятницу сообщила, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) США, по предварительной оценке, в августе вырос до 54,7 пункта с 50,3 пункта в июле, что стало максимумом за полтора года.

Кроме того, количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июле подскочило на 24,7% по сравнению с показателем июня — до 5,86 миллиона.

Европейская валюта тем временем оказалась под давлением опасений за восстановление экономики стран валютного блока. PMI 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в августе опустился до 51,6 пункта с 54,9 пункта в июле, также сообщила исследовательская организация Markit Economics. Аналитики ожидали сохранения показателя на отметке июля.

"Ралли евро на этой неделе остановилось из-за растущих опасений, что коронавирус вернется в некоторые части Европы и повредит восстановлению экономики", — сказал агентству Франс Пресс аналитик Think Markets Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada).