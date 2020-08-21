МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота опускается в пятницу вечером на фоне укрепления курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.35 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,45%, или на 8,7 доллара, до 1936,9 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 2,33%, до 26,525 доллара за унцию.

Укрепление доллара оказывает давление на стоимость золота, так как в этом случае оно становится дороже для держателей иностранной валюты. Поддержку американской валюте оказала макростатистика. Так, исследовательская организация Markit Economics ранее в пятницу сообщила, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) США, по предварительной оценке, в августе вырос до 54,7 пункта с 50,3 пункта в июле, что стало максимумом за полтора года.

Кроме того, количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июле подскочило на 24,7% по сравнению с показателем июня — до 5,86 миллиона.

"Доллар хорошо укрепился за последние несколько дней, и это, действительно, снизило привлекательность золота", — сказал агентству Рейтер старший рыночный аналитик OANDA Крег Эрлам (Craig Erlam).

Аналитик CMC Markets Дэвид Мэдден (David Madden), чье мнение также приводит агентство, впрочем, полагает, что ралли доллара в скором времени закончится и начнется коррекция.