МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрылись в пятницу снижением после того, как макроэкономическая статистика показала замедление восстановления экономики Европы, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,25%, до 5998,4 пункта, французский CAC 40 — на 0,3%, до 4896,33 пункта, немецкий DAX — на 0,62%, до 127451,05 пункта.

Снижению европейских индексов в пятницу способствовал новый виток опасений за восстановление экономики после выхода макростатистики. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, неожиданно опустился до 51,6 пункта с 54,9 пункта в июле. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне предыдущего месяца.

"Вспышки COVID-19 по-прежнему возникают по всему миру, что в настоящее время выступает лакмусовой бумажкой, в то время как вакцина на данном этапе все еще представляется чем-то несбыточным'', — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Axi Corp Стивена Иннеса (Stephen Innes).

В последнее время в ряде европейских стран все чаще фиксируется увеличение числа случаев инфицирования коронавирусом. Многие страны на этом фоне снова возвращаются к вводу карантинных ограничений. Так, власти Испании объявили о новых санитарных мерах: закрыты дискотеки и ночные бары, барам и ресторанам предписано следить за соблюдением дистанции в полтора метра между посетителями. В Италии в конце июля количество инфицированных также начало заметно увеличиваться.