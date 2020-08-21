МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Рынок акций РФ символически повысился по рублевому индексу Мосбиржи, отыгрывая ощутимое падение рубля к доллару. Однако за неделю индекс упал на фоне ослабления аппетита к риску на мировых площадках и роста геополитических и санкционных рисков.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,06%, до 2995,61 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 0,85%, до 1262,01 пункта. За неделю индекс Мосбиржи снизился на 2,17%.