МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Стоимость акций американской корпорации Apple растут на 4% в пятницу вечером в преддверии начала процесса "сплита" (дробления) акций, бумаги Tesla также дорожают на 4%, продолжая свое недельное ралли, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.54 мск акции Apple дорожают на 3,96%, до 491,84 доллара за бумагу. Бумаги Tesla растут в цене на 4,09%, до 2083,64 доллара за акцию.

В день публикации финансовой отчетности, 30 июля, Apple объявила о намерении провести сплит акций в соотношении один к четырём, чтобы сделать их более доступными для инвесторов. Дробление акций предполагается провести после закрытия торгов понедельника, 24 августа, а обновленные торги начать 31 августа.

Ранее в августе рыночная капитализация Apple впервые в истории превысила 2 триллиона долларов. А в конце июля Apple вернула себе звание самой дорогой компании, обойдя Saudi Aramco, когда капитализация американской корпорации достигла отметки в 1,77 триллиона долларов на фоне публикации позитивной отчетности. С начала года акции компании подорожали более чем на 60%.

При этом акции американской автомобилестроительной корпорации Tesla, которые сейчас также прибавляют в стоимости теми же темпами, за эту неделю подорожали уже на 26%. При этом Tesla также ранее сообщила о намерении провести дробление акций, в соотношении пять к одному. Обновленные торги также начнутся в последний летний день, 31 августа.

Накануне стоимость акций Tesla обновила исторический рекорд, поднявшись выше отметки в 2 тысячи долларов за акцию. В январе стоимость акции компании составляла 430,26 доллара. Таким образом, с начала года капитализация Tesla выросла в 4,7 раза.