МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций мало изменился по рублевому индексу Мосбиржи на фоне ощутимого ослабления рубля к доллару.

Противоречивая динамика фондовых индексов Западной Европы и США, а также падение рынка нефти поддерживали давление на российские акции в конце рабочей недели.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,06%, до 2995,61 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 0,85%, до 1262,01 пункта. За неделю индекс Мосбиржи снизился на 2,17%.

Доллар вечером рос на 1,07 рубля до 74,86 рубля.

ПОД ВНЕШНИМ ДАВЛЕНИЕМ

Российский фондовый рынок находился в течение торгов пятницы под давлением ухудшившейся внешней конъюнктуры. Так, западноевропейские биржевые индексы упали за день на 0,1-0,3%.

Снижению европейских индексов в пятницу способствовал новый виток опасений за восстановление экономики после выхода макростатистики. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, неожиданно опустился до 51,6 пункта с 54,9 пункта в июле. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне предыдущего месяца.

Фондовые индексы США вечером прибавляли 0,2-0,3% на позитивной макростастике.

Так, исследовательская организация Markit Economics ранее в пятницу сообщила, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) США, по предварительной оценке, в августе вырос до 54,7 пункта с 50,3 пункта в июле, что стало максимумом за полтора года. Кроме того, количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июле подскочило на 24,7% по сравнению с показателем июня — до 5,86 миллиона.

Однако рынок нефти вечером ощутимо падает — на 2,5%, до 43,78 доллара за баррель сорта Brent.

В лидерах падения цены на российской площадке сегодня оказались акции Petropavlovsk (-3,4%), "Селигдара" (-2,3%), "Интер РАО" (-1,9%).

Выросли в цене акции ТГК-14 (+3,7%), а в течение дня они дорожали более чем на 18% на фоне публикации данных о росте чистой прибыли по МСФО в первом полугодии 2020 года на 36,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 240,41 миллиона рублей.

Также подорожали бумаги "Яндекса" (+1,5%), "Фармсинтеза" (+3,8%), префы Сбербанка (+1,2%) – на фоне подтверждения наблюдательным советом банка рекомендации о выплате дивидендов за прошлый год в размере 50% от чистой прибыли по МСФО.

Акции ВТБ (-1,6%) подешевели на фоне рекомендаций набсовета банка о выплате дивидендов за прошлый год в размере 10% от чистой прибыли по МСФО.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу пребывали в нерешительности и проверяли на прочность очередные уровни поддержки, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Рублевый индикатор остается чуть выше 2985 пунктов, что пока уберегает его от ускорения падения в район 2850 пунктов, добавила она.

"Долларовый из-за слабости рубля выглядит менее уверенно и, похоже, нацелился на поддержку в 1225 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2945-3040 пунктов. На следующей неделе риски развития нисходящего движения на рынке РФ сохраняются, но пока что однозначных сигналов в пользу перехода к полноценному "медвежьему" тренду не поступало и, значит, шансы на отскок также есть", — сказала Кожухова.

В начале будущей недели могут наблюдаться смешанные настроения на фондовых площадках, ожидает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

"Вашингтон и Пекин заявили о желании возобновить торговые переговоры – подвижки в этом направлении могут поддержать риск-аппетиты. В то же время статистика по заболеваемости коронавирусом в отдельных странах, например, в Испании, Франции, Южной Корее, напротив, все сильнее настораживает участников торгов. По нашим оценкам, в понедельник индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 2975-3025 пунктов", — оценил он.