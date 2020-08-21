МОСКВА, 21 авг /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings (Fitch) подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Intel Corp. на уровне "А+" со стабильным прогнозом, об этом говорится в релизе агентства.

"Рейтинг и прогноз отражают высокий уровень финансовой гибкости и рыночных позиций Intel, которые должны обеспечить достаточный денежный поток и время на восстановление после совершенных операционных ошибок, которые привели к отставанию компании в производственных процессах", — говорится в сообщении.

Fitch также отмечает, что компания превзошла ожидания агентства, отчитавшись об увеличении чистой прибыли в первом полугодии на 32% в годовом выражении. Агентство при этом ожидает, что во втором полугодии выручка компании снизится вследствие введенных из-за коронавируса ограничений, нарушивших цепочки поставок.

Американская корпорация Intel была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.