МОСКВА, 21 авг /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе легкого снижения рублевого индекса Мосбиржи и незначительного повышения рубля против доллара, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи снизится на 0,3%, до 2988 пунктов, а РТС подрастет на 0,2%, до 1264 пунктов.

Цена на нефть марки Brent останется около 44,3 долларов за баррель, курс евро на форексе подрастет до 1,18 доллара (с текущих 1,178 доллара), оценивают эксперты. Курс доллара снизится на 20 копеек, до 74,6 рубля, евро останется около 88,2 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Завершающая полноценная торговая неделя лета может пройти в смешанной динамике, на рынок будут поступать разнонаправленные сигналы, считает Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

"Так, Вашингтон и Пекин сделали заявления о намерении возобновить торговые переговоры, что поддерживает покупателей, в то же время статистика по заболеваемости коронавирусом в отдельных странах, например в Испании, Франции, Южной Корее, напротив, все больше настораживает участников торгов. Не исключено, что тема второй волны пандемии под конец месяца будет все чаще фигурировать в новостном поле, вынуждая инвесторов к большей осторожности", — сказал он.

Преобладает сдержанно консервативный взгляд на ближайшие перспективы глобальных и, в особенности, развивающихся рынков, говорит Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Текущие уровни, по нашему мнению, не вполне учитывают вполне вероятное замедление темпов роста мировой экономики, поэтому коррекционные настроения на фондовых и товарных рынках могут сохраняться на следующей неделе. Впрочем, пока мы не видим оснований ожидать сильного падения рынков", — добавил он.

Неясность траектории дальнейшего восстановления мировой экономики, вероятнее всего, сохранит колебания цены барреля вокруг отметки 45 долларов, называет один из факторов Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

На будущей неделе ключевыми событиями станут официальное объявление Дональда Трампа кандидатом на президентских выборах от республиканцев и экономический симпозиум в Джексон-Хоул, и по удивительному совпадению состоятся они в один день, 27 августа, отмечает Валерий Вайсберг из ГК "Регион". "Получив эту номинацию, действующий американский президент, скорее всего, активизирует нападки на оппонентов, создавая почву для сентябрьских дебатов. Кампания обещает быть предельно жёсткой, но сосредоточенной скорее на внутренних экономических и политических вопросах. Тем не менее, не следует исключать отдельных риторических выпадов в отношении России, которые могут нервировать рынки", — добавил он.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Российский рынок в конце текущей недели показал краткосрочную слабость, но все же пока индекс Мосбиржи удерживается выше поддержки 2975 пунктов, говорит Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "При негативном сценарии и пробое поддержки индикатор может устремиться к 2850 пунктам", — добавила она.

Ожидается откат индекса Мосбиржи в зону 2900-2950 пунктов, оценил Локтюхов из Промсвязьбанка.

В целом, биржевые индексы, скорее всего, покажут высокую волатильность, но итог недели будет близок к нынешнему недельному закрытию, оценил Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

РУБЛЬ ПОПРОБУЕТ ВОССТАНОВИТЬСЯ

На наступающей неделе котировки нефти в отсутствие новостей, скорее всего, останутся в привычном диапазоне, оценивает Константин Кочергин из банка "Восточный". "Падение курса рубля должно приостановиться: скажутся покупки со стороны экспортеров для уплаты налогов. Впрочем, другие факторы риска останутся в силе, так что особого роста мы тоже не ожидаем", — добавил он.

Тем не менее, доллар, в целом останется в диапазоне 74-76 рублей, оценил Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Скорее всего, несколько лучше рынка будут торговаться бумаги металлургов, а хуже рынка — акции банков, оценил Андрей Манько из РИА Рейтинга.

Аутсайдерами будут представители черной металлургии, энергетики, транспорта и связи. Лидерами роста могут стать акции потребительского сектора, IT, производителей драгоценных металлов, считает Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

События в Белоруссии и ситуация с Алексеем Навальным будут сдерживать аппетит инвесторов к покупке ОФЗ, считает Вайсберг из "Региона".