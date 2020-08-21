ВАШИНГТОН, 21 авг /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы США закрылись в плюсе в пятницу, индекс Nasdaq побил очередной рекорд, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23:00 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,69%, до 27930,33 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — вырос на 0,42%, до 11311,80 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — вырос на 0,34%, до 3397,16 пункта.

Биржи в основном росли весь день после выхода макроэкономической статистики, которую с оптимизмом встретили американские инвесторы. Так, исследовательская организация Markit Economics ранее в пятницу сообщила, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) США, по предварительной оценке, в августе вырос до 54,7 пункта с 50,3 пункта в июле, что стало максимумом за полтора года.

Кроме того, количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июле подскочило на 24,7% по сравнению с показателем июня — до 5,86 миллиона.