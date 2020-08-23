МОСКВА, 23 авг – ПРАЙМ. Инвестиции в криптовалюту – одна из самых рискованных сделок, которые может совершить инвестор. Чтобы не потерять все, не следует вкладывать больше, чем вы можете потратить, а также выбирать проверенные временем активы и долгосрочные стратегии, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

"Следует понимать, что покупку цифровых активов необходимо воспринимать как одну из самых рискованных сделок в своей жизни. Несмотря на то что биткоину исполнилось уже 12 лет, формирующемуся новому классу активов потребуется еще не один, а может быть и не пять лет для того, чтобы утвердиться в этом статусе", — считает он.

Эксперт напомнил, что в прошлом биткоину доводилось терять в стоимости до 95% от пиковых значений. Достаточно вспомнить недавний коллапс в марте, когда за сутки криптовалюта потеряла 40% своей стоимости. Уже это должно насторожить тех, кто использует "плечи" и желает "озолотиться" за короткий срок. Не для профессионалов – это только инвестиции, но никак не объект для спекуляций.

"Важно делать ставку только на проверенные временем криптовалюты. Помимо биткоина, который воспринимается как "цифровое золото", это может быть также Ethereum, который позиционируется как "глобальный компьютер" (развернутые на нем децентрализованные приложения) и некоторые перспективные проекты, которые могут составить ему конкуренцию. В будущем останется от силы пару десятков цифровых монет, остальные станут частью истории. Для криптоинвесторов важно не ошибиться в выборе", — советует эксперт.

По его Когана, биткоин – это игра вдолгую. Даже глава успешного криптовалютного хедж-фонда Pantera Capital Дэн Морхед, который за семь лет в одном из продуктов принес инвесторам баснословную доходность в 15 000%, рекомендует инвесторам вкладывать не больше, чем они готовы потерять, и ориентироваться на удержание позиций в течение 10-15 лет. При этом он ждет шестизначную цифру по биткоину в течение двух лет с нынешних 11 800 долларов.

Осторожный подход избрал и один из легендарных инвесторов Пол Тюдор Джонс, который вложил 1-2% своих активов в биткоин (порядка 100 млн долларов). Популярный криптоблоггер Plan B советует своим последователям воспринимать инвестиции в первую криптовалюту в качестве покупки опциона колл "вне денег". Это означает относительно небольшую вероятность (1-5%) получения куша, который в его представлении составляет 1 млн долларов.

Впрочем, подобные цифры не выглядят фантастическими. Аналитик Messari Райан Уоткинс подсчитал, что биткоин подорожает до 50 000 долларов, если институциональные инвесторы в качестве хеджа вложат всего 1%. С учетом безграничной эмиссии ведущих центробанков и продолжительного характера текущего спада мировой экономики, подобный сценарий не выглядит таким уж невероятным, заключил эксперт.