ПЕКИН, 23 авг /ПРАЙМ/. Китайская компания Bytedance, владелец приложения TikTok, 24 августа подаст в суд на администрацию президента США, следует из заявления компании.

"Для обеспечения верховенства права, справедливого отношения к компании и ее пользователям мы будем через суд защищать свои права и интересы", — говорится в заявлении компании.

Иск будет подан 24 августа по американскому времени (25 августа по пекинскому времени).

В заявлении отмечается, что на протяжении последнего года, компания искренне пыталась найти контакт с администрацией США, предлагала варианты решения в связи с выраженными с американской стороны опасениями, однако правительство США игнорирует факты, не следует правовым процедурам — вплоть до того, что пыталось вмешиваться в коммерческие переговоры.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительные указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой WeChat", в которых отвел 45 дней на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с компанией-владельцем приложения ByteDance и сделок, касающихся этого мобильного приложения из КНР. Администрация США обвинила TikTok в том, что оно может передавать данные американцев властям КНР, владельцы приложения это отрицают.