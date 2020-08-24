МОСКВА, 24 авг /ПРАЙМ/. Московская биржа начинает в понедельник, 24 августа, торги 19-ю акциями американских компаний.

С понедельника на торговой площадке начнется обращение следующих ценных бумаг: Microsoft, Amazon, NVIDIA, McDonald's, Facebook, Twitter, Alphabet (материнская компания Google), ExxonMobil, Boeing, Intel, AT&T, Pfizer, Visa, Netflix, Micron Technology, Activision Blizzard, Walt Disney, AMD, Mastercard. Все они входят в американский фондовый индекс S&P 500.

Торги акциями иностранных эмитентов и расчеты по ним будут осуществляться в российских рублях. Дивиденды по американским бумагам будут начисляться в долларах США.