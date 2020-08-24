МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник утром не показывает определенную динамику к другим основным мировым валютам в ожидании выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.47 мск курс евро к доллару рос до 1,1798 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1795 доллара. Курс доллара к иене рос до 105,86 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 105,78 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,06%, до 93,19 пункта.

В начале недели основном внимание рынков сосредоточено на ежегодной экономической конференции в Джексон-Хоуле, где ожидается выступление Пауэлла. Конференция пройдет 27-28 августа.

При этом валютные рынки практически не отреагировали на разрешение США на лечение коронавируса с использованием плазмы крови выздоровевших, поскольку инвесторы ждут новостей о внедрении вакцины.

"В краткосрочной перспективе доллар может подскочить, особенно по отношению к евро", — сказал агентству Рейтер старший валютный стратег IG Securities Юничи Исикава (Junichi Ishikawa). Однако аналитик отметил, что в долгосрочном плане доллар возобновит падение, потому что "ФРС придется проводить агрессивное смягчение в течение очень долгого времени".

Также позднее на этой неделе ожидается важная статистика, которая покажет состояние крупнейшей мировой экономики. В четверг будет опубликована вторая оценка ВВП США за второй квартал.