МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Цена на медь растет в понедельник, свидетельствуют данные торгов. Оптимизм инвесторов вызван новостями о лечении коронавируса в США.

По состоянию на 9.04 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,63% — до 2,9417 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,69% — до 6490 долларов, алюминия — на 1,37%, до 1765 долларов, цинка — на 1,33%, до 2456 долларов за тонну.

В воскресение управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило лечить больных коронавирусом с помощью переливания плазмы крови вылечившихся пациентов.

Кроме того, СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ускоренного внедрения в стране британской экспериментальной вакцины — до президентских выборов в ноябре.