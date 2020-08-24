МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Рубль корректируется вверх после ощутимого падения к доллару и евро в конце прошлой недели.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск снижался на 31 копейку, до 74,49 рубля, курс евро — на 28 копеек, до 87,93 рубля. Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов вырос на 1,01 рубля — до 74,80 рубля, евро — на 64 копейки, до 88,21 рубля.

Стоимость нефти утром повышается на 0,4%, до 45,12 доллара за баррель по марке Brent.