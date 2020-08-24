МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Курс евро в понедельник днем растет по отношению к доллару на фоне увеличения интереса инвесторов к рисковым активам, к которым относится и единая европейская валюта, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.08 мск курс евро к доллару рос до 1,1836 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1795 доллара. Курс доллара к иене опускался до 105,74 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 105,78 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,33%, до 92,94 пункта.

В понедельник трейдеры отдают предпочтение покупкам рисковых активов, о чем свидетельствует подъем на мировых фондовых рынках. Рынки Азии закрылись ростом, европейские фондовые индексы повышаются на 1,7-2,2%. Оптимизм инвесторов связан с новостями касательно лечения от коронавируса. В частности, в воскресенье Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало разрешение лечить больных коронавирусной инфекцией с помощью переливания плазмы крови вылечившихся пациентов.

В то же время аналитик BDSwis Маршалл Джиттлер (Marshall Gittler), чье мнение приводит агентство Рейтер, предострег клиентов от "ложных рисковых настроений". Эксперт полагает, что рынкам стоит задаться вопросом, действительно ли разрешение означает прорыв в лечении, или оно "приурочено к поддержке президента Дональда Трампа перед съездом республиканской партии США". Съезд открывается в понедельник в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, на нем Трамп будет официально выдвинут на второй срок.