МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в понедельник заметно растут на волне оптимизма на мировых рынках, следует из данных торгов.

По состоянию на 14.28 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 1,04%, до 28150 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,93%, до 11669,5 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,87%, до 3421,88 пункта.

Динамика фьючерсов в США указывает на то, что торги на американских биржах в понедельник могут открыться ростом на фоне оптимизма на других мировых фондовых рынках. Так, ростом, достигавшим 1,7%, закрылись биржи АТР, в уверенном плюсе находятся и рынки Европы.

Оптимистичные настроения обусловлены новостями о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило лечить больных коронавирусом с помощью переливания плазмы крови вылечившихся пациентов.

Кроме того, участники торгов обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ускоренного внедрения в стране британской экспериментальной вакцины против COVID-19 — до президентских выборов в ноябре.

Тем временем акции Apple на предварительных торгах растут уже более чем на 2% в преддверии начала процесса "сплита" (дробления) акций. Дробление предполагается провести после закрытия торгов понедельника, 24 августа, а обновленные торги начать 31 августа.