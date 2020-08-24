МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций растет в понедельник под влиянием внешнего позитива и укрепления рубля.

Рост фондовых индексов Западной Европы и фьючерсов на индексы в США, а также нефтяных котировок поддерживают российские акции в начале рабочей недели.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.28 мск растет на 0,84%, до 3020,77 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,48%, до 1280,63 пунктов. Доллар при этом теряет 53 копейки, опускаясь до 74,27 рубля.

ПОД ВНЕШНИМ ДАВЛЕНИЕМ

Российский фондовый рынок в начале недели растет под воздействием улучшения внешней конъюнктуры. Так, основные западноевропейские биржевые индексы растут на 1,8-2,3%, фондовые фьючерсы США — на 0,9-1%.

Трейдеры в понедельник с оптимизмом отыгрывают новости из США, где Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешило лечить больных коронавирусом с помощью переливания плазмы крови вылечившихся пациентов.

Кроме того, участники торгов обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ускоренного внедрения в стране британской экспериментальной вакцины против COVID-19 — до президентских выборов в ноябре.

Рынок нефти днем растет на 0,7%, до 45,26 доллара за баррель сорта Brent. Это происходит на фоне остановки американскими нефтяными компаниями более половины добычи в Мексиканском заливе из-за штормов, что может привести к сокращению предложения сырья.

Бюро по безопасности и экологическому контролю США (BSEE) сообщило в понедельник, что американские нефтяные компании остановили 57,6% добычи нефти в Мексиканском заливе из-за штормов "Марко" и "Лаура".

В лидерах роста цены на российской площадке — акции "Русала" (+3,2%), на фоне новостей о включении 18 сентября индексным провайдером FTSE этих бумаг в All-World Index.

Также дорожают акции "М.Видео" (+3,2%), "Распадской" (+3,1%), АФК "Система" (+2,8%), ГДР "Ленты" (+2,3%).

Дешевеют акции "Фармсинтеза" (-1,5%), ПИКа (-0,4%), ТГК-2 (-1,1%).

На начавшихся сегодня на Московской бирже торгах американскими акциями отмечается сдержанная активность – на уровне низколиквидных бумаг. Лидируют по объему торгов бумаги Intel (более 28 миллионов рублей), Nvidia (23 миллиона) и Microsoft (около 15 миллионов рублей).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Российские фондовые индикаторы корректируют волну снижения, стартовавшую ровно неделю назад, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер".

"Ближайшими техническими препятствиями для роста могут выступить области 3042–3055 пунктов по индексу Мосбиржи и 1308–1315 пунктов по РТС. При сохранении восходящей тенденции на мировых рынках мы можем в ближайшие сессии увидеть попытку пробоя данных сопротивлений", — добавил он.

Риски для "быков" по-прежнему связаны с ухудшением внешнего фона и снижением активности скупки активов в рамках количественного смягчения денежно-кредитной политики, рассуждает Александр Осин из компании "Фридом финанс".

"Однако среднесрочные позитивные для спроса факторы, определенные успешными итогами реализации стимулирующих мер в ведущих экономиках мира, и поддержка нефтегазовой отрасли со стороны сделки ОПЕК, также остаются в силе. Улучшение новостного фона увеличивает шансы на рост российского фондового рынка по итогам сессии 24 августа. Цель по индексу Мосбиржи на закрытие: коридор 2980-3050 пунктов", — оценил он.