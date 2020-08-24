МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Стоимость акций американской компании Apple с момента объявления о сплите в конце июля выросла на треть и впервые превысила 500 долларов за штуку, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.32 мск акции Apple дорожали на бирже NASDAQ на 2,8%, до 511,22 доллара за штуку. Такой отметки стоимость ценных бумаг компании достигла впервые в ее истории. С 30 июля, когда компания объявила о сплите акций, рост стоимости ценных бумаг составил 33%.

В день публикации финансовой отчетности, 30 июля, Apple объявила о намерении провести сплит акций в соотношении один к четырем, чтобы сделать их более доступными для инвесторов. Дробление акций предполагается провести после закрытия торгов понедельника, 24 августа, а обновленные торги начать 31 августа.

Ранее в августе рыночная капитализация Apple впервые в истории превысила 2 триллиона долларов. А в конце июля Apple вернула себе звание самой дорогой компании, обойдя Saudi Aramco, тогда капитализация американской корпорации достигла отметки в 1,77 триллиона долларов на фоне публикации позитивной отчетности. С начала года акции компании подорожали почти на 70%.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.