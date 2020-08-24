МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник бодро поднимаются вслед за остальными мировыми рынками, инвесторы более склонны к риску на оптимистичных ожиданиях от борьбы с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.50 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) растёт на 0,46%, до 28058,16 пункта; индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ подскакивает на 1,18%, до 11444,91 пункта, а ранее в ходе торгов понедельника показатель вновь обновил исторический рекорд, который теперь составляет 11462,05 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 в то же время увеличивается на 0,73%, до 3422,03 пункта, также обновив исторический рекорд (3425,5 пункта).

Фондовые рынки в мире показывают заметный рост в понедельник. Так, основные рынки Азии выросли в пределах 1,7%, Европы — поднимаются на 1,2-1,8%. Трейдеры оценивают новости о мерах борьбы с коронавирусом.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) ранее разрешило лечить больных коронавирусом с помощью переливания плазмы крови вылечившихся пациентов. Поддержали рисковые настроения и новости СМИ о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ускоренного внедрения в стране британской экспериментальной вакцины против COVID-19 — до президентских выборов в ноябре.

"Новости о вакцине дают фондовым рынкам… глобальный рост, несмотря на ухудшение статистики заражений во многих странах", — приводит агентство Рейтер слова аналитика Citi Луиса Косты (Luis Costa).

Инвесторы также в ожидании макростатистики. В четверг станет известна вторая оценка изменения ВВП страны во втором квартале, на который пришелся самый значительный удар пандемии коронавируса. По первой оценке показатель снизился на рекордные 32,9% в пересчете на год.