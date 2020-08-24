МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Доллар дешевеет к евро в понедельник — оптимизм относительно борьбы с пандемией коронавируса усиливает склонность трейдеров к риску, что сдерживает спрос на американскую валюту, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.13 мск курс евро к доллару растёт до 1,1823 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1795 доллара, днем показатель был у отметки примерно в 1,183-1,184 доллара. Курс доллара к иене поднимается до 105,8 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 105,78 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,18%, до 93,08 пункта.

"Коронавирусные" новости привели сегодня к глобальному росту рисковых настроений, что поддержало фондовые рынки в мире и негативно отразилось на долларе, который традиционно считается более надежным, низкорисковым активом.

В частности, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало разрешение лечить больных коронавирусной инфекцией с помощью переливания плазмы крови вылечившихся пациентов.

Новости о лечении плазмой крови, скорее всего, будут иметь лишь краткосрочное влияние на настроения рынков, считает глава отдела исследований MUFG Дерек Халпенни (Derek Halpenny), которого цитирует агентство Рейтер. "Я думаю, что инвесторы в целом будут довольно скептичны к таким новостям, особенно от (президента США Дональда — ред.) Трампа в период до выборов", — отметил аналитик.

В дальнейшем будут опубликованы важные для рынков данные об изменении ВВП США и Германии за второй квартал. Первая оценка предполагала снижение ВВП США в отчетном квартале на 32,9% в пересчете на год, вторая оценка выйдет в четверг. ВВП Германии, согласно предварительной оценке, рухнул в апреле-июне на рекордные 11,7% в годовом выражении, окончательная оценка станет известна во вторник.