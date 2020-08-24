МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть днём понедельника продолжают рост после приостановки американскими нефтяными компаниями более половины добычи в Мексиканском заливе из-за штормов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.20 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,25%, до 45,49 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 1,15%, до 44,86 доллара за баррель, цена октябрьских фьючерсов на WTI росла на 0,92%, до 42,73 доллара за баррель. Днем нефть дорожала на 0,6-0,7%.

Бюро по безопасности и экологическому контролю США (BSEE) сообщило ранее в понедельник, что американские нефтяные компании остановили 57,6% добычи нефти в Мексиканском заливе из-за штормов "Марко" и "Лаура".

Несколько поддерживает нефтяные котировки также ослабление доллара к некоторым другим валютам, в особенности к евро. Более дешевый доллар делает сырьевые товары, в том числе и нефть, доступнее для владеющих другой валютой инвесторов. Ослабление доллара связано с усилением рисковых настроений, поскольку американская валюта традиционно считается более надежной.

В понедельник на рынках наблюдается склонность к риску на оптимизме по поводу борьбы с коронавирусом. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало разрешение лечить больных коронавирусной инфекцией с помощью переливания плазмы крови вылечившихся пациентов.