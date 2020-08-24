МИНСК, 24 авг — ПРАЙМ. Официальные курсы доллара и евро в Белоруссии с момента проведения президентских выборов 9 августа выросли на 4,4% и 5,2% соответственно, следует из данных Национального банка (центробанка) республики.

Согласно данным торгов в понедельник на Белорусской валютно-фондовой бирже, по итогам которых устанавливается официальный курс валют на следующий день, курс доллара к белорусскому рублю вырос на 1,34% по сравнению с предыдущим значением, до 2,5554 рубля, евро – на 1,25%, до 3,019 рубля. Кроме того, курс российского рубля к белорусскому увеличился на 1,03%, до 3,4353 за 100 российских рублей.

Эти курсы установлены центробанком страны в качестве официальных на вторник, на их основе коммерческие банки будут формировать свои курсы продажи и покупки валюты. Кроме того, по данным регулятора, на 9 августа, когда в Белоруссии прошли президентские выборы, официальный курс доллара составлял 2,4482, евро — 2,8971, российского рубля — 3,3249. Таким образом, после этих выборов официальный курс доллара вырос в Белоруссии на 4,4%, евро – на 5,2%, российского рубля – на 3,3%.

Согласно графику на сайте регулятора, рост курсов иностранных валют к белорусскому рублю заметно ускорился с 17 августа. А с начала этого года белорусский рубль ослаб к корзине валют, в которую входят доллар, евро и российский рубль, на 11,91%, в том числе к доллару – на 21,48%, евро – на 28,34%, российскому рублю – на 0,91%.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. На некоторых крупных предприятиях страны ряд представителей трудовых коллективов инициировали проведение забастовок. Однако помощник министра промышленности республики Чеслав Шульга заявлял РИА Новости, что среди свыше 220 предприятий, подведомственных минпрому, по данным на понедельник, закрытых из-за забастовок нет.