МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Акционеры TCS Group предоставили совету директоров полномочия по выкупу ценных бумаг группы в размере до 10% выпущенного капитала, говорится в материалах компании.

"В ходе ГОСА (годового общего собрания акционеров — ред.) в установленном порядке были приняты решения по… предоставлению совету директоров полномочий по выкупу акций класса А или долей в акциях класса А (включая глобальные депозитарные расписки) в максимальном объеме (10% выпущенного капитала), разрешенном законодательством Республики Кипр", — сказано в сообщении.

Также акционеры ограничили размер вознаграждения членов совета директоров за 2020 год суммой 530 тысяч долларов.

Группа в марте сообщила о завершении программы buy back, объявленной 11 марта. Компания с 12 по 16 марта в рамках buy back выкупила 650 тысяч глобальных депозитарных расписок на 9,1 миллиона долларов по средневзвешенной цене 13,99 доллара.

TCS Group Holding PLC (TCS LI) — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, в состав которого входят "Тинькофф банк", первый российский банк, который полностью отказался от отделений, и "Тинькофф страхование".