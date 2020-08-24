МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером продолжает опускаться, оптимизм вокруг ожиданий применения в мире специальных лечебных процедур против нового коронавируса привнёс сегодня на глобальные рынки склонность к риску, что отрицательно влияет на цены защитных активов, в том числе золота, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.20 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,35%, или на 6,85 доллара, до 1940,15 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,37%, до 26,633 доллара за унцию.

Инвесторы более склонны к риску в понедельник, что поддерживает фондовые рынки, но сдерживает стоимость более надежных активов, таких как золото.

Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило лечить больных коронавирусом с помощью переливания плазмы крови вылечившихся пациентов. Такие новости улучшили ожидания инвесторов от борьбы с пандемией и усилили рисковые настроения рынков.

"Если мы посмотрим на картину более широко, то мировая экономика все еще пытается восстановиться от влияния коронавируса", — цитирует агентство Рейтер слова аналитика Saxo Bank Оле Хансена (Ole Hansen).

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 23 миллионов случаев заражения, свыше 800 тысяч человек скончались. В Индии общее число заражений превысило 3,1 миллиона, в США — 5,7 миллиона. В ряде стран Европы наблюдается ускорение роста числа заражений.