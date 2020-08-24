МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Рынок акций РФ начал неделю ростом, отыгрывая подорожание нефти и растущие западные фондовые индексы.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов вырос на 1,13%, до 3029,42 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,55%, до 1281,52 пункта.

Рынок нефти вечером растет на 1,1%, до 45,44 доллара за баррель. Фондовые индексы Европы выросли на 1,5-2,4%. Американские индексы вечером прибавляют 0,5-1%.