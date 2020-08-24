МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Котировки бумаг российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом, подешевели только расписки "Газпром нефти" и НЛМК, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1,61%, до 5,17 доллара, "Новатэка" — на 2,27%, до 153 долларов. Бумаги "Лукойла" подорожали на 2,08%, до 69,54 доллара, "Газпрома" — на 1,45%, до 4,97 доллара, "Газпром нефти" — снизились в цене на 0,47%, до 21,35 доллара.

Расписки "Норникеля" подорожали на 0,38%, до 26,68 доллара, "Северстали" — на 0,47%, до 12,88 доллара, НЛМК — подешевели на 0,09%, до 21,44 долларов.

Бумаги ВТБ выросли в стоимости на 0,38%, до 0,93 доллара, Сбербанка — на 0,41%, до 12,38 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднялась на 2,38%, до 25,8 доллара.

GDR АФК "Система" стали дороже на 3,28%, до 5,67 доллара, "Магнита" — на 1,86%, до 14,79 доллара. Цена расписок "Ленты" подскочила на 4,15%, до 2,76 доллара.