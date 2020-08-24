МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы по итогам торгов понедельника закрылись уверенным ростом, зачастую более чем на 2%, из-за новостей о лечении от нового коронавируса, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 поднялся на 1,71%, до 6104,73 пункта, французский CAC 40 — на 2,28%, до 5007,89 пункта, немецкий DAX — на 2,36%, до 13066,54 пункта.

Сообщения из США поддержали в понедельник склонность мировых трейдеров к риску. В результате, в частности, основные фондовые индексы в Азии выросли в пределах 1,7%, США — увеличиваются сейчас на 0,6-0,9%.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешило лечить больных коронавирусом с помощью переливания плазмы крови вылечившихся пациентов. Кроме того, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ускоренного внедрения в стране британской экспериментальной вакцины против COVID-19 — до президентских выборов в ноябре.

"Внимание всех обращено к одному — к избавлению от вируса, это может быть посредством лечения, но более предпочтительно — с помощью вакцины. Это ключ к тому, чтобы разблокировать экономику, потому что там все вспомогательные стимулы и ликвидность. Нам нужно просто дать людям возможность вернуться к нормальной жизни, и мировая экономика сможет вырасти", — процитировало агентство Рейтер мнение аналитика Great Hill Capital LLC Томаса Хейза (Thomas Hayes).