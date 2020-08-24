МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник значительно вырос на фоне появления позитивных внешних сигналов.

Рост фондовых индексов Западной Европы и США, а также цен на нефть поддержали стоимость российских акций в начале рабочей недели.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов подскочил на 1,13%, до 3029,42 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,55%, до 1281,52 пункта.

НА ВНЕШНЕМ ПОЗИТИВЕ

Российский фондовый рынок в понедельник торговался в плюсе, частично компенсируя снижение прошлой недели. Помогло улучшение внешней конъюнктуры. Так, основные западноевропейские биржевые индексы выросли на 1,7-2,4%, фондовые фьючерсы США прибавляют сейчас в пределах 0,9%.

Оптимизм инвесторов базировался на новостях о том, что американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешило лечить больных коронавирусом с помощью переливания плазмы крови вылечившихся пациентов. Кроме того, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ускоренного внедрения в стране британской экспериментальной вакцины против COVID-19 — до президентских выборов в ноябре.

Цена нефти вечером растет — на 1%, до 45,36 доллара за баррель сорта Brent. Это происходит из-за остановки американскими нефтяными компаниями более половины добычи в Мексиканском заливе из-за штормов, что может привести к сокращению предложения сырья.

Бюро по безопасности и экологическому контролю США (BSEE) сообщило в понедельник, что американские нефтяные компании остановили 57,6% добычи нефти в Мексиканском заливе из-за ураганов "Марко" и "Лаура".

В лидерах роста цены на российской площадке оказались акции "М.Видео" (+6,9%) после выхода отчётности и обнародования планов компании. В частности, она в ближайшее время обсудит вопрос о промежуточных дивидендах, заявил президент "М.Видео-Эльдорадо" Александр Тынкован. Кроме того, EBITDA эмитента по МСФО в первом полугодии выросла на 20,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 13,354 миллиарда рублей.

Также заметно выросли в цене бумаги ОГК-2 (+3,9%), "Русала" (+3,7%), "Распадской" (+3,8%), АФК "Система" (+3,4%), ГДР "Ленты" (+2,6%).

Подешевели акции "Фармсинтеза" (-2,1%), "Мосбиржи" (-0,7%), ТГК-2 (-0,9%).

При этом на начавшихся сегодня на Московской бирже торгах американскими акциями отмечалась сдержанная активность – на уровне низколиквидных акций. Общий объем основных торгов бумагами девятнадцати эмитентов составил около 350 миллионов рублей. Лидерами по объему торгов стали бумаги Intel (около 60 миллионов), Boeing (около 49 миллионов) и Nvidia (около 44 миллионов).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Во вторник умеренный оптимизм на рынках может сохраниться, рассчитывает Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

"Нефтяные цены могут получить поддержку со стороны погоды в Мексиканском заливе, добыча нефти в регионе может быть нарушена. По нашим оценкам, во вторник индекс Мосбиржи сформируется в пределах 3000-3060 пунктов", — добавил он.

Во вторник ожидается более слабый прирост и колебания рынка вблизи отметки 1300 пунктов по индексу РТС, возврат выше нее возможен в течение второй половины недели, оценивает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"Рублевый индекс Мосбиржи… пока не смог отыграть падения конца предыдущей недели. На следующей сессии мы закладываем его подъем к отметке 3050 пунктов. До конца этой недели не исключаем попытку индекса Мосбиржи закрепиться выше 3100 пунктов", — добавил он.