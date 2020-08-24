МОСКВА, 24 авг /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль растет к доллару и к евро вечером, отыгрывая улучшение конъюнктуры мировых фондовых и сырьевых рынков. Однако к вечеру рубль растерял часть дневного роста.

Так, курс доллара расчетами "завтра" на 20.39 мск снижался на 24 копейки, до 74,56 рубля, курс евро — на 26 копеек, до уровня 87,96 рубля, следует из данных Московской биржи. В ходе торгов понедельника доллар опускался до 74,16 рубля, евро — до 87,71 рубля.

РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТСЯ

Российская валюта в понедельник торговалась в плюсе против доллара и евро, отыгрывая позитивный фон, созданный ростом аппетита к риску на мировых площадках.

Оптимизм инвесторов базировался на новостях о том, что американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешило лечить больных коронавирусом с помощью переливания плазмы крови вылечившихся пациентов. Кроме того, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ускоренного внедрения в стране британской экспериментальной вакцины против COVID-19 — до президентских выборов в ноябре.

Цена нефти вечером растет — на 1,5%, до 45,58 доллара за баррель сорта Brent. Это происходит из-за остановки американскими нефтяными компаниями более половины добычи в Мексиканском заливе из-за штормов, что может привести к сокращению предложения сырья.

Бюро по безопасности и экологическому контролю США (BSEE) сообщило в понедельник, что американские нефтяные компании остановили 57,6% добычи нефти в Мексиканском заливе из-за ураганов "Марко" и "Лаура".

Впрочем, во второй половине дня инвесторы, видимо, решили зафиксировать часть краткосрочной прибыли и выйти в валюту, что слегка придавило рубль.

В итоге доллар и евро снижаются вечером на 0,2-0,3%. Рублевая цена нефти поднялась до уровня 3,4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Стабилизировался спрос на рублевый долг, кроме того, сохраняется поддержка рублевой валюты со стороны налогового периода, говорит Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

"Вместе с тем, рыночный оптимизм выглядит довольно хрупким, а среднесрочные перспективы указывают на вероятность сохранения слабости рубля. По нашим оценкам, во вторник курс доллара может сформироваться в пределах диапазона 73,8-74,7 рубля", — оценил он.

Позитив на внутреннем валютном рынке несравнимо более умеренный, чем в фондовой секции РФ, отмечает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"Доллар держится вблизи планки 74,5 рубля, европейская валюта — около 88 рублей. Общая тенденция к ослаблению рубля пока не преодолена. На ближайших сессиях мы ожидаем рост доллара к 75 рублям, евро будет пытаться пробиться к 89 рублям", — оценил он.