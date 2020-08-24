Добавлен комментарий Сбербанка (четвёртым абзацем).

МОСКВА, 24 авг /ПРАЙМ/. Акции Intel оказались наиболее популярными по итогам основной торговой сессии в первый день обращения иностранных акций на Московской бирже, свидетельствуют данные торгов.

Лидерами по объему торгов в основную сессию оказались бумаги Intel (около 60 миллионов рублей), на втором месте бумаги Boeing (около 49 миллионов) и на третьем — NVIDIA (около 44 миллионов).

В целом же на начавшихся сегодня на Московской бирже торгах американскими акциями отмечалась сдержанная активность – на уровне низколиквидных акций. Общий объем основных торгов бумагами девятнадцати эмитентов составил около 350 миллионов рублей. При этом, к примеру, сегодняшний лидер – акции Сбербанка — показали результат немного менее 10 миллиардов рублей.

К слову, как сообщил журналистам заместитель председателя правления самого Сбербанка Анатолий Попов, в первый день торгов иностранными акциями на Московской бирже, в рамках основной торговой сессии, 46% от общего объема сделок прошло с клиентами этого банка. Сервисом успели воспользоваться более 2,5 тысяч клиентов, добавил он.

Московская биржа начала в понедельник торги 19-ю акциями американских компаний: Microsoft, Amazon, NVIDIA, McDonald's, Facebook, Twitter, Alphabet (материнская компания Google), ExxonMobil, Boeing, Intel, AT&T, Pfizer, Visa, Netflix, Micron Technology, Activision Blizzard, Walt Disney, AMD, Mastercard. Все они входят в американский фондовый индекс S&P 500.

Торги акциями иностранных эмитентов и расчеты по ним осуществляются в российских рублях. Дивиденды по американским бумагам будут начисляться в долларах США.