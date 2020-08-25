МОСКВА, 25 авг /ПРАЙМ/. Российские банки готовы присоединиться к программе льготных кредитов на образование под 3%, некоторые из них уже участвуют в рабочей группе Минобрнауки, показал опрос кредитных организаций, который провело РИА Новости.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник заявил, что правительство утвердило фиксированную ставку по образовательным кредитам на уровне 3% годовых в рамках госпрограммы. До сих пор условия выдачи образовательных кредитов были схожими с потребительскими.

"ВТБ интересно направление кредитования на образовательные цели, в настоящее время мы участвуем в рабочей группе Минобрнауки по вопросам его развития. Мы поддерживаем реализацию новой программы и планируем присоединиться к ней. На наш взгляд, господдержка поможет сделать образование доступнее для большого числа молодых людей, так как получить деньги на обучение они смогут по одной из самых низких на рынке ставок — 3%", — прокомментировали в пресс-службе ВТБ.

Газпромбанк на текущий момент тоже прорабатывает возможность создания программы образовательного кредита с господдержкой и не исключает в дальнейшем участие в ней. Присоединиться к проекту готов и банк "Дом.РФ". По словам директора розничных продуктов банка Евгения Шитикова, итоговое решение о запуске и сроках будут определены в ближайшее время.

В Промсвязьбанке заинтересованы в развитии образовательных кредитов, однако, как пояснили в кредитной организации, для их запуска необходима дополнительная информация и четкий механизм субсидирования ставки. Росбанк предоставляет нецелевые кредиты без обеспечения, которые клиенты могут использовать, в том числе, и для оплаты обучения — запуска дополнительного отдельного кредитного продукта для образовательных целей банк пока не планирует.