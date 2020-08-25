МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник утром снижается к евро и практически не меняется к иене по мере роста спроса на рисковые активы, к которым в том числе относится европейская валюта, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.38 мск курс евро к доллару рос до 1,1808 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1787 доллара. Курс доллара к иене рос до 106 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 105,97 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 93,2 пункта.

Во вторник рисковые настроения рынков поддерживают заявления Китая и США о том, что торговые представители обеих стран провели конструктивные переговоры о будущем торгового соглашения. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин провели очередной телефонный разговор с вице-премьером госсовета КНР Лю Хэ и обсудили реализацию первого этапа заключенного в январе соглашения между странами.

"Обнадеживает тот факт, что, несмотря на всю риторику, США и Китай явно все еще хотят иметь экономические отношения", — цитирует агентство Рейтер слова старшего валютного стратега National Australia Bank Родриго Катриля (Rodrigo Catril).

При этом инвесторы предпочитают отказываться от активных торгов и ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла позднее на этой неделе, которое может сдвинуть доллар в любом направлении.