МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Цена на медь снижается во вторник на фоне новостей о случае повторного заражения COVID-19, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.18 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,2% — до 2,9183 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов понедельника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,4% — до 6516 долларов, алюминия — на 0,31%, до 1770,5 доллара, цинка — снизилась на 0,43%, до 2445,5 доллара за тонну.

Распространение коронавируса в мире тревожит инвесторов. Возникновение в Европе и Азии новых вспышек грозит привести к новым карантинным мерам и затормозить восстановление экономической активности.

В понедельник исследователи Университета Гонконга (HKU) сообщили о подтвержденном случае повторного заражения коронавирусной инфекцией.

"Новость, что мужчина из Гонконга повторно заразился COVID-19, означает, что предположение рынка о том, что появление вакцины и возврат к старой жизни — лишь вопрос времени, является сомнительным" — отметил главный экономист по региону АТР банка ING Bank Роберт Карнелл (Robert Carnell), слова которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.