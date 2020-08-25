МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — во вторник слабо дешевеет в рамках консолидации, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.48 мск биткоин дешевел на 0,51% — до 11659 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижается в цене на 0,19% — до 11634 долларов. На долю биткоина приходится примерно 59% рынка.

"Биткоин вернулся в привычный коридор 11-12 тысяч долларов и будет пытаться удержаться внутри, несмотря на высокое давление вниз", — заявил РИА Новости глава аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.

По словам независимого эксперта Мансура Гусейнова, волатильность цены биткоина снижается, цены остаются в узком диапазоне. "Сейчас торговля идет на уровне 11650 долларов, вероятно, консолидация продолжится еще несколько дней. Сопротивление находится на 10500 долларов, если оно будет пробито, можно ожидать сильного движения вниз", — считает он.