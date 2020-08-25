МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Рубль продолжает корректироваться вверх к доллару и вышел в плюс к евро после небольшого снижения на старте торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск снижался на 23 копейки — до 74,43 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 87,86 рубля.

Меньшее падение евро к рублю обусловлено укреплением европейской валюты на форексе, где европейская валюта растет на 0,2% — до 1,1806 доллара.

Стоимость нефти утром повышается на 0,3% — до 45,78 доллара за баррель марки Brent.