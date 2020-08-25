МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник в основном растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.54 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,54% — до 5,19 доллара, "Новатэка" — снижалась на 0,16%, до 152,75 доллара, "Лукойла" — росла на 0,23%, до 69,7 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,17% — до 4,98 доллара, "Газпром нефти" — на 0,58%, до 21,48 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" росла на 0,49% — до 26,81 доллара, "Северстали" — на 0,27%, до 12,91 доллара, НЛМК — на 0,61%, до 21,57 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,25% — до 0,93 доллара, Сбербанка — на 0,04%, до 12,38 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 1,65%, до 26,23 доллара.

GDR АФК "Система" дешевели на 0,18% — до 5,66 доллара, "Магнита" — на 0,74%, до 14,68 доллара. Расписки "Ленты" дорожали на 1,72%, до 2,81 доллара.