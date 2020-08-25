МИНСК, 25 авг — ПРАЙМ. Белорусский рубль существенно слабеет к основным валютам на старте торгов во вторник на Белорусской валютно-фондовой бирже, по итогам которых Национальный банк республики (центробанк) устанавливает официальные курсы валют на следующий день, следует из данных биржи.

Согласно информации на ее сайте, евро подорожал по сравнению с предыдущей торговой сессией на 1,73%, до 3,0712 белорусского рубля за один евро, доллар — 1,81%, до 2,6015 белорусского рубля за доллар, российский рубль — 1,73%, до 3,4949 за 100 российских.

С 1 июня 2015 года торги по доллару, евро и российскому рублю проводятся Белорусской валютно-фондовой биржей в режиме непрерывного двойного аукциона. Данный режим торгов предполагает, что заявки на покупку и продажу валюты подаются банками в торговую систему в течение всего времени проведения торговой сессии (с 10 до 13 часов). В процессе торгов удовлетворение заявок на покупку и продажу иностранной валюты осуществляется по мере подачи заявок при совпадении заявленных курсов. Таким образом, в ходе торговой сессии по одной валюте заключается множество сделок по различным курсам.

Сформированный по результатам торгов средневзвешенный курс по долларам, евро и российским рублям используется Национальным банком в качестве официального курса белорусского рубля к указанным валютам со дня, следующего за днем проведения торгов.

По итогам торгов на понедельник, официальные курсы доллара и евро в Белоруссии с момента проведения президентских выборов 9 августа уже выросли на 4,4% и 5,2% соответственно.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. На некоторых крупных предприятиях страны ряд представителей трудовых коллективов инициировали проведение забастовок. Однако помощник министра промышленности республики Чеслав Шульга заявлял РИА Новости, что среди свыше 220 предприятий, подведомственных минпрому, по данным на понедельник, закрытых из-за забастовок нет.