МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Совокупный объем торгов иностранными бумагами на Московской бирже по итогам первого дня составил 410 миллионов рублей, говорится в сообщении торговой площадки.

"По итогам первого дня торгов иностранными акциями на Московской бирже было заключено свыше 7,5 тысячи сделок. Совокупный объем торгов иностранными бумагами по итогам дневной и вечерней торговых сессий составил 410 миллионов рублей. Средний размер сделки составил 54,2 тысячи рублей", — сообщила биржа.

Самая крупная сделка была заключена с акциями технологической компании Advanced Micro Devices (AMD) объемом 1,27 миллиона рублей. Самой торгуемой бумагой 24 августа стала акция Intel. В пятерку лидеров по объему торгов также вошли акции Boeing, NVIDIA, Microsoft и AT&T Inc.

Московская биржа с 24 августа начала торги акциями 19-ти американских компаний: Microsoft, Amazon, NVIDIA, McDonald's, Facebook, Twitter, Alphabet (материнская компания Google), ExxonMobil, Boeing, Intel, AT&T, Pfizer, Visa, Netflix, Micron Technology, Activision Blizzard, Walt Disney, AMD, Mastercard. Все они входят в американский фондовый индекс S&P 500. С 7 сентября начнутся торги акциями Apple. Более поздняя дата начала торгов бумагой связана с дроблением акций компании.

Доступ инвесторам к торгам иностранными акциями на Московской бирже в первый день предоставили крупнейшие брокеры и банки на российском рынке: Сбербанк, ФК "Открытие", "Атон", "Алор", "Ай Ти Инвест". Ликвидность по иностранным ценным бумагам на московской площадке обеспечивают маркет-мейкеры – ведущие российские брокерские компании. В их числе "Ренессанс брокер", "Алор+", ИК "Велес капитал", "Универ капитал". В перспективе перечень брокеров и маркетмейкеров планируется расширить, сообщила биржа.