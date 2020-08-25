МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись преимущественно ростом индексов во вторник на ослаблении опасений относительно перспектив торговых отношений между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,4% — до 3373,58 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,1%, до 2280,75 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опустился на 0,3%, до 25486,22 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 1,58% — до 2366,73 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,52%, до 6161,4 пункта, японский Nikkei 225 — поднялся на 1,35%, до 23296,77 пункта.

В центре внимания трейдеров во вторник оказались торговые новости. Так, вице-премьер госсовета КНР Лю Хэ во вторник утром (по пекинскому времени) провел телефонный разговор с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином, в ходе которого обсудили торговую сделку между странами. Минкоммерции Китая назвало конструктивным диалог с США по реализации торговой сделки.

Аналитики Citigroup, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что новости отвечают ожиданиям рынка в отношении того, что стороны продолжат реализовывать первую часть торгового соглашения даже в условиях обострения напряженности между США и Китаем по "неторговым аспектам — технологиям, доступу к капиталу, геополитике".

В то же время трейдеров продолжает беспокоить распространение коронавируса в мире. В понедельник исследователи Университета Гонконга (HKU) сообщили о подтвержденном случае повторного заражения коронавирусной инфекцией. Изначально медики не были уверены в том, является ли это повторным заражением или же вирус все это время находился в организме человека. Но генетическое секвенирование показало, что штаммы вируса, выявленные у пациента в апреле и августе, "совершенно разные".