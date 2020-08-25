МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут во вторник, при этом немецкий DAX достиг максимума с конца июля на фоне подъема на других мировых биржах, а также на оказавшейся лучше прогнозов статистике из Германии, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 11.37 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,15% — до 6114,98 пункта, французский CAC 40 — на 0,72%, до 5043,71 пункта. Немецкий индекс DAX рос на 0,47%, до 13128,3 пункта, при этом ране в ходе торгов вторника показатель достигал 13221,2 пункта, что является максимальным значением показателя с 23 июля.

Европейские инвесторы во вторник поддерживают оптимизм на других мировых фондовых рынках. Так, биржи США в понедельник закрылись ростом на 0,6-1,3%, а индексы S&P 500 и NASDAQ обновили максимумы на новостях о новых методах лечения коронавируса. Фондовые индексы Азии закрылись преимущественно ростом индексов во вторник на ослаблении опасений относительно перспектив торговых отношений между США и Китаем.

Также трейдеры обратили внимание на статистику из Германии, которая является крупнейшей европейской экономикой. Хотя, по окончательным официальным данным, ВВП страны во II квартале упал на рекордные 11,3% годовом выражении, падение оказалось не столь сильным, как ждали аналитики.

Кроме того, по данным исследовательского института IFO, индекс делового климата в Германии в августе вырос до 92,6 пункта с пересмотренного уровня июля в 90,4 пункта. Аналитики прогнозировали, что показатель вырос до 92,2 пункта.