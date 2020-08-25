МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Темпы роста курса евро по отношению к доллару ускорились во вторник днем после статданных из Германии, которая является крупнейшей европейской экономикой, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.57 мск курс евро к доллару рос до 1,1833 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1787 доллара. Утром во вторник показатель находился около отметки 1,18 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 106,35 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 105,97 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,22%, до 93,09 пункта.

Участники торгов с оптимизмом восприняли новую порцию макроэкономической статистики из Германии. Так, по окончательным официальным данным, ВВП страны во втором квартале упал на рекордные 11,3% годовом выражении, однако падение оказалось не столь сильным, как ждали аналитики. Кроме того, по данным исследовательского института IFO, индекс делового климата в Германии в августе вырос до 92,6 пункта с пересмотренного уровня июля в 90,4 пункта. Аналитики прогнозировали, что показатель вырос до 92,2 пункта.

"Не нужно быть гением, чтобы предсказать, что динамика немецкой экономики в третьем квартале будет одной из лучших в квартальном выражении в истории страны", — считает главный экономист по еврозоне ING Карстен Бжески (Carsten Brzeski), мнение которого приводит агентство Рейтер.

Кроме того, рынки продолжают ждать ежегодную экономическую конференции в Джексон-Хоуле 27-28 августа. Внимание трейдеров будет приковано к выступлению главы ФРС США Джерома Пауэлла и его заявлениям относительно перспектив монетарной политики в стране.

На прошлой неделе был опубликован протокол июльского заседания ФРС США. Тогда представители регулятора обсудили свою приверженность к применению всего спектра инструментов для поддержания развития экономики страны, включая сохранение сверхнизкой учётной ставки. При этом регулятор отметил улучшение экономической ситуации в США по сравнению с мартом и апрелем, хотя ВВП страны во втором квартале упал рекордно быстрыми темпами.