МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут во вторник днем на фоне новостей о сокращении американскими нефтяными компаниями добычи сырья в Мексиканском заливе из-за штормов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.18 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,42% — до 45,83 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,02%, до 42,63 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,53% — до 45,37 доллара за баррель.

Трейдеры во вторник продолжают оценивать перспективы предложения нефти в свете штормов "Марко" и "Лаура", которые привели к ограничению добычи сырья американскими компаниями в Мексиканском заливе. Так, по последним данным Бюро по безопасности и экологическому контролю США (BSEE), добыча нефти в Мексиканском заливе из-за штормов остановлена на 82,4%.

Кроме того, инвесторы ждут еженедельных данных по запасам сырья в США. В ночь на среду статистику обнародует Американский институт нефти (API), а в среду вечером официальные данные опубликует минэнерго США. "Запасы сырой нефти в США, вероятно, снизились пятую неделю подряд, в то время как запасы нефтепродуктов также сократились на прошлой неделе", — пишет агентство Рейтер со ссылкой на проведенный опрос экономистов.