МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы во вторник преимущественно растут на оптимизме вокруг торговых взаимоотношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.19 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,7%, до 28437 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижался на символические 0,07%, до 11627,5 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,4%, до 3441,38 пункта.

В центре внимания трейдеров оказались новости о том, что вице-премьер госсовета КНР Лю Хэ во вторник утром (по пекинскому времени) провел телефонный разговор с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином, в ходе которого они обсудили торговый договор между странами, а министерство коммерции Китая назвало конструктивным диалог с США.

Инвесторы также ожидают макростатистику, чтобы оценить перспективы восстановления мировой экономики. Позже в ходе торгов аналитическая компания Conference Board обнародует данные индекса доверия потребителей в США. Эксперты ожидают роста индикатора.

Акции Salesforce.com, Amgen и Honeywell International тем временем на премаркете дорожают на 3-4% после сообщения о присоединении к индексу Dow Jones Industrial Average.