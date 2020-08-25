МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Рубль снижается к доллару и в большей степени — к евро, отыгрывая рост европейской валюты на форексе выше 1,18 доллара.

Геополитические риски и общее снижение аппетита к валютам развивающихся рынков мешают рублю укрепляться, хотя с утра он и пытался это сделать.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.37 мск повышался на 13 копеек, до 74,80 рубля, курс евро — на 51 копейку, до уровня 88,47 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОПЯТЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта во вторник снижается против доллара и в большей степени – к евро, отыгрывая рост европейской валюты на форексе – выше 1,18 доллара.

Игроки на повышение евро с оптимизмом восприняли новую порцию макроэкономической статистики из Германии. Так, по окончательным официальным данным, ВВП страны во втором квартале упал на рекордные 11,3% годовом выражении, однако падение оказалось не столь сильным, как ждали аналитики. Кроме того, по данным исследовательского института IFO, индекс делового климата в Германии в августе вырос до 92,6 пункта с пересмотренного уровня июля в 90,4 пункта. Аналитики прогнозировали, что показатель вырос до 92,2 пункта.

Усиление геополитических рисков стало одной из основных причин снижения курса рубля к концу августа, считает экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

В частности, негативные сигналы связаны с соседней Белоруссией. Генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид заявила, что работа над персональными санкциями в связи с ситуацией в Белоруссии продолжается, министры иностранных дел Евросоюза обсудят их на встрече в Берлине 27-28 августа.

Кроме того, расти рублю не позволяет развивающийся валютный кризис в Турции, считает Олег Кочетков из "МТС банка". "В последние дни под давлением не только рубль, но и многие валюты развивающихся рынков", — говорит он.

Между тем сигналы с мировых рынков позитивны. Так, цена нефти растет на 0,7%, до 45,95 доллара за баррель сорта Brent. Импульс росту задают новости о сокращении американскими нефтяными компаниями добычи сырья в Мексиканском заливе из-за штормов.

Западноевропейские фондовые индексы растут на 0,2-0,9% на фоне макроэкономического позитива по Германии. Американские фондовые фьючерсы при этом прибавляют 0,4-0,7%. Инвесторы также позитивно восприняли торговые переговоры между США и Китаем после эскалации напряженности в течение нескольких недель.

ЦБ РФ отреагировал на оценки аналитиков о падении валютной ликвидности в банковской системе, заявив, что общий объем валютной ликвидности в российском банковском секторе находится на приемлемом уровне, несмотря на некоторое его снижение в июле из-за сезонных факторов.

Тем не менее, доллар и евро растут на 0,2-0,6%. Рублевая цена нефти поднялась почти до уровня 3,45 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Геополитические факторы, вероятно, продолжат оказывать давление на рубль, и курс вновь может протестировать отметку 75 рублей за доллар, считает Юрий Попов из Sberbank Investment Research.

"Власти Германии призвали Россию расследовать инцидент с Алексеем Навальным после того, как врачи из клиники, где он проходит лечение, заявили, что он, вероятно, был отравлен. Ранее представители США заявляли, что также внимательно следят за этой ситуацией", — отметил эксперт.

Традиционные опасения за рубль в контексте негативной "репутации" августа как месяца финансовых шоков (пока) не оправдались, отмечает Полевой из РФПИ.

"Ближайшие перспективы российской валюты будут во многом определяться дальнейшим изменением профиля геополитических рисков и внешними новостями. Краткосрочно не исключаем сохранения курса в диапазоне 74-75 рублей за доллар. В перспективе ближайших 3-6 месяцев по-прежнему считаем, что у рубля сохраняется потенциал для умеренного укрепления в пределах 3-5%, но основные угрозы для прогноза связаны с политическими рисками, в том числе на фоне выборов в США", — добавил он.

Сегодня стоит ориентироваться на торговый диапазон 74,5-75,5 рубля за доллар, оценил Кочетков из "МТС банка".