МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Минфин России после недельной паузы возобновляет проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в сообщении министерства.

Минфин, в частности, на аукционе 26 августа предложит инвесторам ОФЗ с переменным купонным доходом серии 24021 с погашением в апреле 2024 года в объеме остатков, доступных для размещения в данном выпуске.

Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

На прошлой неделе Минфин РФ не проводил аукционы по размещению ОФЗ в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках. Неделей ранее Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ с переменным купонным доходом серии 24021 в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.