МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций мало меняется на фоне разнонаправленных сигналов.

Рост фондовых индексов Западной Европы и США, а также рынка нефти отчасти компенсируется повышенными геополитическими рисками, отмечают эксперты.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.32 мск снижался на 0,07%, до 3027 пунктов, а долларовый индекс РТС — на 0,6%, до 1274 пунктов.

БОКОВИК

Российский фондовый рынок во вторник незначительно меняется около уровней предыдущего закрытия.

При этом индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии предприняли попытку роста на фоне позитивной динамики мировых торговых площадок. Однако они не смогли зарядиться достаточным оптимизмом извне: на российский рынок и рубль продолжает давить неопределенность ситуации в соседней Белоруссии, а также возможное санкционное давление со стороны Запада. В подобных условиях имеет смысл лишь выборочная покупка акций, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

Таким образом, внешний позитивный фон отчасти компенсирует геополитическую нестабильность. Так, цена нефти растет на 1,1%, до 46,14 доллара за баррель сорта Brent. Импульс росту задают новости о сокращении американскими нефтяными компаниями добычи сырья в Мексиканском заливе из-за штормов.

Западноевропейские фондовые индексы преимущественно растут — на 0,6-0,8% на фоне макроэкономического позитива по Германии. ВВП страны во втором квартале упал на рекордные 11,3% годовом выражении, однако падение оказалось не столь сильным, как ждали аналитики. Кроме того, по данным исследовательского института IFO, индекс делового климата в Германии в августе вырос до 92,6 пункта с пересмотренного уровня июля в 90,4 пункта. Аналитики прогнозировали, что показатель вырос до 92,2 пункта.

Американские фондовые фьючерсы при этом прибавляют 0,4-0,7%. Инвесторы позитивно восприняли торговые переговоры между США и Китаем после эскалации напряженности в течение нескольких недель.

В лидерах роста цены на российской площадке второй день подряд — акции "М.Видео" (+7,2%) на фоне новостей от компании по дивидендам и прибыли. Также растут ГДР Mail.ru (+6,4%), "РусАгро" (+2,6%), акции "Яндекса" (+1,3%), Petropavlovsk (+1,4%). Снижаются акции "Детского мира" (-1,9%), "Мосбиржи" (-1,5%), ОГК-2 (-1,2%).

СПЕКУЛЯНТЫ РАЗОГРЕВАЮТ НЕЛИКВИДНЫЕ АКЦИИ США

На вторых торгах американскими акциями, которые пока остаются неликвидными, отмечаются попытки спекулянтов "разогреть" отдельные бумаги. Так, акции Nvidia подскочили на 14%, а бумаги McDonald's – на 17,6%. Лидерами по объему торгов к 15.10 мск были акции Nvidia (около 38 миллионов рублей), Boeing (около 30 миллионов рублей) и Advanced Micro Devices (около 24 миллионов рублей).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Ближайшие поддержки у основных российских биржевых индексов находятся на вчерашних минимумах: 3010 пунктов — по индексу Мосбиржи и 1268 пунктов — по индексу РТС, оценивает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер". "Если ситуация на внешних рынках ухудшится, скорее всего, эти поддержки будут пробиты", — добавил он.

На фоне возврата западных фондовых индексов к рекордным максимумам есть риск роста волатильности рынков, что, в свою очередь, повлияет и на стоимость российских акций, считают аналитики компании "Атон".

"В то же время мы не видим фундаментальных причин для того, чтобы долгосрочный восходящий тренд акций переломился: мировая экономика неизбежно восстановится, позитивные новости о вакцинах от COVD-19 появляются все более часто, а процентные ставки остаются низкими. Фондовые коррекции возможны, но вряд ли будут глубокими и должны обеспечить привлекательные точки входа в рынки", — считают эксперты "Атона".