МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Одной из ключевых причин роста цены нефти марки Brent являются ураганы в Мексиканском заливе, из-за которых остановилась часть добычи США, заявила РИА Новости эксперт по нефтегазовому сектору компании "Атон" Анна Бутко.

Ранее во вторник стоимость и октябрьских, и ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила отметку в 46 долларов за баррель впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок.

"Одной из ключевых причин для роста является ураганы "Лаура" и "Марко", из-за которых остановлена часть добычи США в Мексиканском заливе", — прокомментировала Бутко.

"Что касается более длительной динамики, то последние несколько месяцев нефть торговалась в узком диапазоне, так что рынок в целом ожидает повышения волатильности. В основном на динамику, как нам кажется, будут влиять новости касательно динамики распространения коронавируса и вакцины", — добавила эксперт.

В марте начался обвал нефтяных котировок после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса. Только за март нефть подешевела более чем в два раза.